John Textor, dono da SAF do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 26/02/2024 15:41

Rio - Sem técnico e sob desconfiança, o Botafogo inicia uma semana decisiva para a temporada. O Alvinegro enfrenta o Aurora, da Bolívia, na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. O Glorioso precisa vencer para classificar à terceira fase contra Red Bull Bragantino ou Rionegro Águilas, da Colômbia.

A classificação para a fase de grupos da Libertadores é essencial para os planos financeiros do Botafogo. A Eagle Football, empresa de John Textor, prevê um aumento de R$ 94,4 milhões no orçamento alvinegro em 2024, em comparação com o ano passado. Ao todo, o Glorioso deve ter uma receita de US$ 97 milhões (R$ 482 milhões) se atingir as metas previstas.

Em 2023, os clubes que disputaram a segunda e terceira fase da Libertadores e garantiram vaga na fase de grupos garantiram R$ 21,1 milhões, além da possibilidade de conquistar R$ 1,5 milhão por vitória na fase de grupos. O Botafogo, que disputa a segunda fase, pode arrecadar cerca de R$ 21,1 milhões se chegar à fase de grupos. Caso vença os seis jogos da fase de grupos, pode embolsar mais R$ 9 milhões.

A Conmebol prevê distribuir US$ 312 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) em suas competições em 2024. No ano passado, a Libertadores teve um aumento de 22% em relação a premiação de 2022. O Fluminense, que sagrou-se campeão, obteve a receita recorde do torneio. Ao todo, o Tricolor recebeu R$ 135 milhões em toda a campanha. A expectativa é que a competição tenha um novo valor recorde nesta temporada.