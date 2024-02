Marinho posa para foto ao lado de seu busto na sede do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Londrina - Um dos ídolos da história do Flamengo, o ex-zagueiro Marinho foi agredido em Londrina, onde mora, e precisará passar por uma cirurgia. Neto, filho do ex-jogador, explicou que o pai sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral) há um ano e dois meses e que convive com sequelas - dentre elas, o esquecimento. Assim, ele acredita que Marinho tenha confundido a residência e entrado na casa errada.

Conforme seu filho explicou, Marinho precisará passar pela cirurgia porque está com fissuras no maxilar. O procedimento acontecerá nesta terça-feira, 27, dia de seu aniversário. Ele fará 69 anos.

Estou aqui para esclarecer um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra que meu pai adentrou dentro de uma residência e foi agredido nesse mesmo local. De antemão, quero explicar a situação neurológica que meu pai passa, uma questão de saúde que o acarreta no momento. Há um ano e dois meses, ele teve dois AVCs. Com isso, teve duas cirurgias em um prazo de dois meses.

São lesões sérias que ele acabou tendo, que criaram sequelas. Ele ainda convive com elas. Essas sequelas são variadas: é um esquecimento; é uma troca de nome; às vezes não saber o nome do filho, o nome da filha; não lembrar das netas, às vezes lembra, às vezes não lembra; às vezes ele me chama de um cunhado ou do irmão dele.

Situações que a gente vem convivendo durante esse tempo. Porém, ele vem evoluindo bem, reconhece vários amigos, nos reconhece, tem uma vida social relativamente boa, está presente com a gente, uma pessoa bem tranquila, bem parecido do que sempre foi antes de ter algum problema.

Falando especificamente do último dia 22, que ele adentrou dentro de uma casa, bem provável, tenho quase certeza de que ele acabou se confundindo. Quem conhece meu pai sabe que ele seria incapaz de entrar dentro de uma residência ou fazer alguma situação que não seja do bem. Meu pai sempre foi do bem e sempre será. Mas nesse dia, ele provavelmente se enganou, quis entrar dentro de uma residência achando que era a casa dele.

Como isso aconteceu e as pessoas ali... não sei o que aconteceu também, acabaram o agredindo. Essa agressão fez com que ele machucasse o maxilar, ele tem fissuras no maxilar, vai precisar fazer uma cirurgia.

Basicamente o que aconteceu foi isso. Ele acabou se confundindo, tentou adentrar dentro de uma residência que não era a dele e foi agredido. Posteriormente levado ao hospital, ele voltou para casa. Depois disso, apresentou um inchaço na boca . Por precaução, levamos ao médico e foi constatado que ele estava com uma lesão na boca e precisava fazer uma cirurgia no maxilar para reparar esse dano, essa essa fissura.

Marinho jogou no Flamengo entre 1980 e 1984. No período, conquistou o Mundial, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro (3x).

Ele também soma passagens por São Paulo, Atlético-MG, Botafogo e Londrina. Além disso, soma passagens pela seleção brasileira.