Rodrigo Caio está sem clube desde sua saída do FlamengoMarcelo Cortes/flamengo

Publicado 26/02/2024 15:32 | Atualizado 26/02/2024 15:32

Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Flamengo, em dezembro do ano passado, o zagueiro Rodrigo Caio cogita se aposentar do futebol aos 30 anos. Segundo o site "Goal", o defensor avalia pendurar as chuteiras por conta de desgastes físicos e mentais.

O zagueiro costuma afirmar a pessoas próximas que quer aproveitar a vida ao lado da família e, para isso, precisa se manter bem física e mentalmente. O defensor também citou que 2022 foi o ano mais doloroso para ele nesse sentido por conta das inúmeras lesões sofridas, além de dores e até infecções hospitalares que sofreu durante os últimos dois anos.



Apesar de cogitar a aposentadoria, Rodrigo Caio vem recebendo ofertas para prosseguir sua carreira como jogador. O defensor recebeu propostas do Cruzeiro, de um clube turco, além outras equipes do Brasil. O zagueiro, entretanto, recusou todas.

No Flamengo entre 2019 e 2023, Rodrigo Caio conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra: três Campeonatos Cariocas, dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.