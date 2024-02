Pedro é o vice-artilheiro do Carioca com 7 gols - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/02/2024 14:01 | Atualizado 26/02/2024 14:03

Rio - A estrela de Pedro brilhou mais uma vez na temporada. Destaque do Flamengo no início do ano, o camisa 9 marcou na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 , neste último domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e chegou a sete gols no Campeonato Carioca. O centroavante é o jogador da Série A do Brasileirão com mais gols em 2024.

Em 2024, Pedro tem nove gols em nove partidas, somando os amistosos de pré-temporada disputados pelo Flamengo. Já em jogos oficiais, são sete gols em sete jogos. O camisa 9 é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, atrás de Carlinhos, do Nova Iguaçu, com oito. Ambos disputarão a semifinal do estadual e podem ser adversários, dependendo da combinação de resultados na última rodada.

Pedro foi vaiado na goleada sobre o Boavista por 4 a 0. O camisa 9 marcou um gol, mas perdeu um pênalti e outras oportunidades claras de gol, e deixou o campo sob vaias para a entrada de Gabigol. A "rivalidade" na disputa pela titularidade com o camisa 10, ídolo da Nação, tem dividido opiniões na arquibancada. Porém, o centroavante tem correspondido dentro de campo e tem a preferência de Tite.

Desde a chegada do técnico Tite em 2023, Pedro é o líder em gols e participações em gols entre todos da Série A no período, segundo os dados do "SofaScore". Sob o comando do treinador, são 19 jogos, 14 gols e uma assistência, tendo uma média de 96 minutos para participar de um gol. Ou seja, o camisa 9 tem quase uma participação em gol por jogo.

Líder da Taça Guanabara com três pontos de vantagem para o vice-líder Fluminense, o Flamengo pode conquistar o título em caso de empate na última rodada. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Madureira. A conquista do turno do Carioca seria o primeiro troféu do clube desde 2022, além de garantir vantagem do empate na semifinal.