Agustín Rossi, goleiro do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 26/02/2024 16:55 | Atualizado 26/02/2024 16:55

Rio - Rossi alcançou uma marca especial com a camisa do Flamengo. O argentino chegou a 695 minutos sem sofrer gols e se tornou o goleiro com mais minutos sem ser vazado neste século em jogos oficiais pelo clube. O jogador bateu o recorde do ex-goleiro Diego Alves, em 2018.

O Flamengo ainda não sofreu gols com o time principal no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro sofreu apenas um gol na competição, quando atuou com o time formado por jogadores da base, já que o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos.

Ao todo, são nove jogos sem ser vazado. Rossi esteve em campo por 695 minutos e bateu o recorde de Diego Alves (618) ainda no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense. O Tricolor chegou a marcar aos 18 minutos com Thiago Santos, mas o gol foi anulado. Mesmo assim, Rossi já teria batido a marca.

O recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo Flamengo pertence a Cantarele. O ex-goleiro ficou 959 minutos sem ser vazado, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. Para superar a marca, Rossi precisa de mais 310 minutos. Ou seja, quase quatro partidas completas.

A última vez que Rossi sofreu gols foi no dia 6 de dezembro, na derrota diante do São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara, e precisa de um empate para conquistar o título.