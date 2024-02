Everton Cebolinha marcou na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 - Gilvan de Souza / Flamengo

Everton Cebolinha marcou na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/02/2024 16:50 | Atualizado 26/02/2024 16:50

vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (25), no Maracanã, Everton Cebolinha revelou que Gerson previu seu gol antes da partida. O camisa 11, inclusive, fez o famoso "vapo" na comemoração, em homenagem ao volante, que foi desfalque por infecção renal e precisará passar por cirurgia. Rio - Destaque do Flamengo naO camisa 11, inclusive, fez o famoso "vapo" na comemoração, em homenagem ao volante,

"Eu estava ansiando por esse gol. Botei toda a minha força no chute. Fico muito feliz pela vitória. Eu dedico o gol para o Gerson. Antes do jogo a gente estava conversando e ele falou que eu ia fazer um gol. Eu fiz e fiz uma homenagem para ele com o vapo. Eu torço para que ele se recupere logo e volte para nos ajudar. Ele é muito importante para o nosso grupo. É focar, descansar. Sábado tem o jogo que podemos ser campeões da Taça Guanabara", contou Cebolinha à FlaTV.

"Eu vivi temporadas de altos e baixos. O atleta acaba perdendo confiança. Mas desde a chegada do Tite, ele me deu a sequência que eu precisava. Eu acabei retomando a minha confiança e as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu fico muito feliz. Eu esperava ajudar de uma certa forma. E graças a Deus desde o final do ano passado eu tenho ajudado", completou.

Cebolinha tem sido um dos destaques do setor ofensivo do Flamengo em 2024. O ataque tem se mostrado poderoso, com 20 gols em 10 jogos, e a defesa firme. O único gol sofrido no ano aconteceu com uma equipe alternativa em campo.

"O Tite cobra muita marcação para os homens da frente. Se a gente pressionar e não deixar sair, a nossa defesa vai ser a menos vazada. É o que tem acontecido. Nós ainda não tomamos gol. A gente consegue a solidez muito pelos homens da frente que tem ajudado. Hoje ficou nítido. Conseguimos pressionar o Fluminense. Nós roubamos algumas bolas ali no primeiro tempo e poderíamos ter aproveitado de uma melhor maneira. Nossa ideia de jogo ficou bem nítida hoje", afirmou o atacante.

"A marca dos times do Tite é sofrer poucos gols. A gente está mostrando isso nos campeonatos neste início de ano. A gente vem colocando em prática. Isso dá mais confiança. A gente tem conseguido colher bons frutos. Esse ano reserva grandes coisas para gente", finalizou.

Agora, o Flamengo terá novamente a semana livre para trabalhar. O Rubro-Negro, virtual campeão da Taça Guanabara, volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Madureira, no Maracanã.