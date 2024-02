Filipe Luís comanda treino do time sub-17 do Flamengo - Victor Andrade / Flamengo

Publicado 26/02/2024 22:45

Rio - Nesta semana, o time sub-17 do Flamengo viajará para São Paulo, onde realiza mais dois amistosos antes da estreia oficial na temporada 2024. A equipe do técnico Filipe Luís enfrentará o São Paulo na sexta-feira, 1, e o Palmeiras no sábado, 2.

Cabe lembrar que a garotada do Fla já realizou três amistosos sob o comando de Filipe Luís e não perdeu nenhum. Até aqui, o Rubro-Negro enfrentou: o Serrano (vitória por 1 a 0); a Portuguesa (vitória por 5 a 0); e o Boavista (vitória por 7 a 1).

A estreia oficial em 2024 acontecerá no dia 9 de março (terça-feira), contra a Cabofriense, pela Copa Rio. O Flamengo é o atual campeão da competição.

FILIPE LUÍS NO SUB-17