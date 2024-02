Bruno Baquete ao lado de Tite na seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/02/2024 14:55 | Atualizado 26/02/2024 14:55

Rio - O Flamengo acertou a contratação do analista de desempenho Bruno Baquete, que estava na seleção brasileira. O profissional chega para reforçar a comissão técnica de Tite, com quem trabalhou no tempo em que foi funcionário da CBF. A informação foi dada pelo portal "UOL".

Baquete só assinará contrato com o Flamengo nesta segunda-feira (26), mas já esteve na partida contra o Fluminense, no último domingo (25), no Maracanã, vencida pelo Rubro-Negro por 2 a 0. A ideia é que ele trabalhe mais próximo do campo do que na época da Seleção, auxiliando a comissão técnica.

A contratação de Bruno Baquete é um pedido de Tite, que quis ocupar o espaço deixado após a saída de Juan. Desde a chegada do treinador, o ex-zagueiro vinha trabalhando mais perto do campo.

Bruno Baquete é o quinto profissional trazido por Tite para o Flamengo. Além dele, o treinador conta com os auxiliares Cleber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.