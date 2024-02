Delegação do Brasil posa para foto ao chegar no Rio de Janeiro - Foto: Joilson Marconne / CBF

Delegação do Brasil posa para foto ao chegar no Rio de JaneiroFoto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 26/02/2024 20:43

Rio - A delegação da seleção brasileira desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 26, um dia após a conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia . O grupo foi recebido no aeroporto internacional Tom Jobim com festa de torcedores e familiares.

"O sonho virou realidade. Hoje nos proporcionaram uma recepção fantástica. A gente está muito feliz em encontrar aqui as famílias, a imprensa, enaltecendo o feito", disse o técnico da seleção brasileira de futebol de areia, Marco Octavio, ao site da CBF.

Ednaldo Rodrigues, à esquerda, ao lado do técnico Marco Octavio, à direita Foto: Joilson Marconne / CBF

"A conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo entrou para a história da modalidade. O nosso objetivo é cada vez mais oferecer as melhores condições para que as seleções conquistem dentro de campo os seus títulos. Vamos investir ainda mais no Beach Soccer para o ciclo do heptacampeonato", contou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Rodrigo, da seleção brasileira de futebol de areia, ao lado de Romário Foto: Joilson Marconne / CBF

Romário, campeão do mundo em 1994 e hoje Senador, acompanhou a conquista do título. No Galeão, ele concedeu entrevista ao lado de Rodrigo, atual melhor do mundo do futebol de areia, e parabenizou a Seleção pelo hexa.

"Tem que respeitar. Nós, do futebol de campo, somos penta, e o beach soccer passou. Mais um motivo para a gente respeitar esses caras, entender que eles não chegaram de paraquedas onde eles chegaram, são merecedores de tudo que está acontecendo", afirmou Romário.