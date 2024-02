Mascote do Internacional em jogo no Beira-Rio - Divulgação/Internacional

Porto Alegre - Nesta segunda-feira, 26, o Internacional informou que afastou o funcionário que trabalha vestido como o mascote Saci por causa da acusação de importunação sexual . O clube gaúcho também comunicou que encaminhou as imagens do circuito interno de monitoramento do Beira-Rio para a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que apura o caso.

VEJA A NOTA DIVULGADA PELO INTERNACIONAL

Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Sport Club Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a Delegacia responsável pela apuração do episódio.

Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, e esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio Clube estarão a disposição das autoridades.

Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci. Por fim, o Sport Club Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso.

O CASO

A repórter Gisele Krumpel, do Canal "Monumental", denunciou ter sofrido importunação sexual por parte do homem que se veste como Saci, mascote do Internacional, durante o clássico com o Grêmio, no último domingo (25), no Beira-Rio. A jornalista registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso e pediu medida protetiva contra o funcionário do clube gaúcho.