Romerito é ídolo do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 26/02/2024 20:02 | Atualizado 26/02/2024 20:03

Rio - O Museu Fluminense foi inaugurado nesta segunda-feira (26), na sede das Laranjeiras, passeando por momentos inesquecíveis, valorizando os momentos de glória e destacando a conquista da Libertadores. Ídolo do Tricolor e peça de extrema relevância na história, Romerito marcou presença no evento, reafirmou sua paixão pelo clube, projetou o duelo decisivo pela Recopa com a LDU e lembrou a trajetória por uma geração marcante que também foi exaltada no novo espaço de homenagens.

"Muito feliz, muito feliz. Às vezes emocionado. Estamos nessa, sempre apoiando o Fluminense e sempre vamos estar juntos. Sempre vamos estar juntos porque eu virei torcedor do Fluminense. Agora temos que ganhar a Recopa. Estamos aí, estamos na luta. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo difícil, mas o Fluminense ganha. O Fluminense vai ser campeão da Recopa", afirmou o paraguaio.

Romerito faz parte de uma galeria de nomes imortais da história tricolor. Convidado na inauguração da antiga sala de troféus, que foi remodelada no Museu Fluminense, o ex-jogador celebrou mais um passo para valorizar os feitos do clube e não foi modesto ao falar de sua ligação.

"Eu acho que eu sou parte do Fluminense. Nós conseguimos o primeiro Campeonato Brasileiro, que depois no decorrer do tempo foi homologado, dos 70. Eu acho que é uma marca, uma marca na história. Fomos tricampeões do Carioca dentro do Maracanã. Era uma geração que jogava muito bem, era muito forte", destacou o ídolo.

Os tricolores podem visitar o Museu Fluminense a partir de terça-feira (27). Os ingressos custam R$ 25 para sócios e R$ 50 para não-sócios.

Funcionamento

- Terça a sexta-feira: das 10h às 18h

- Sábado, domingo e feriados: das 10h às 16h

- Segunda: fechado para manutenção