Samuel Xavier em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/02/2024 14:39 | Atualizado 26/02/2024 14:39

O lateral-direito Samuel Xavier participou do treino do Fluminense desta segunda-feira (26) e está próximo de fazer sua estreia pelo clube em 2024. Ele, que vinha se recuperando de dores no joelho direito, pode retornar ao Tricolor na partida decisiva da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, na próxima quinta-feira (29). As informações são do "ge".

Nas fotografias divulgadas pelo próprio Fluminense, Samuel Xavier aparece treinando com uma proteção na cabeça. O lateral-direito passou por um implante capilar no início do ano.

Na sua ausência, Guga foi o lateral-direito titular. Samuel Xavier chegou a ser relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa, mas sentiu dores durante o aquecimento e foi cortado.

Samuel Xavier, que teve sua renovação de contrato com o Fluminense até o final de 2025 anunciada na semana passada, tem 150 jogos com a camisa tricolor, com seis gols e sete assistências feitas. O lateral-direito foi uma das principais peças do time campeão da última Libertadores, com dois gols emblemáticos nas oitavas de finais da competição, contra o Argentinos Juniors