André, do Fluminense, em ação durante o clássico com o FlamengoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/02/2024 18:57

Rio - André analisou a derrota do Fluminense para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã , neste domingo, 25, em clássico válido pela décima rodada da Taça Guanabara. O volante disse que o Tricolor fez um ótimo primeiro tempo e admitiu que o time não conseguiu impor seu jogo na etapa complementar. Ele citou que o primeiro gol do Fla "acabou influenciando no resto da partida".

"Nosso time hoje veio mesclado, professor Diniz tentou colocar quem estava melhor para esse jogo. Acho que temos que avaliar o jogo por parte. Fizemos um ótimo primeiro tempo, conseguimos controlar. No começo do segundo tempo, tomamos um gol bobo, acabou influenciando no resto da partida. Nosso time não conseguiu impor nosso jogo no segundo tempo", disse André, à Band.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a LDU no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da Recopa. Na ida, os equatorianos venceram por 1 a 0 , em Quito.

"Não (a derrota não implica para quinta-feira). É outro jogo, nosso time foi bastante prejudicado pela altitude. Agora temos um tempo para descansar e focar total na quinta-feira. Logo em seguida nas finais do Estadual", concluiu André.