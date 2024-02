Momento em que Cano sofre o toque de Quiñonez, da LDU - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/02/2024 17:25

O áudio da revisão do VAR do lance polêmico do pênalti reclamado pelo elenco do Fluminense , em Germán Cano, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana , não será divulgado pela Conmebol. O atacante tricolor foi atingido pelo zagueiro da LDU na grande área logo no ínicio do duelo. O árbitro foi chamado para ver o vídeo, mas permaneceu com a decisão de campo e não marcou a penalidade.