Fluminense chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (23) Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 11:30

Rio - Após a derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana por 1 a 0 para a LDU , no Equador, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (23). No próximo domingo, o Tricolor terá o Flamengo pela frente, em jogo válido pelo Campeonato Carioca, e Felipe Melo reclamou da marcação do clássico entre as partidas da decisão contra o time equatoriano.