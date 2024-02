Assim como outros jogadores, Guga ficou na bronca com a arbitragem de LDU x Fluminense, em Quito - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/02/2024 13:56 | Atualizado 23/02/2024 13:56

"Acho que fizemos uma grande partida. Suportamos bem a altitude. Em alguns momentos conseguimos ter mais controle. O árbitro prejudicou. Que sirva mais de combustível para fazermos um grande jogo diante da nossa torcida. O Maracanã estará cheio e a torcida vai nos apoiar ainda mais, depois dessa partida, para buscarmos o título", afirmou o lateral.



Guga não poupou críticas à arbitragem do colombiano Andrés Rojas e, assim como Marlon, não considera que houve apenas erro na marcação. O lateral ainda contou o que os jogadores ouviram do árbitro do jogo para não marcar o pênalti.



"É pelas intenções do árbitro. Um pênalti claro, o mundo inteiro viu. Ele não pode falar que o zagueiro não teve intenção. Ele falou isso pra todo mundo que estava perto. Que o zagueiro não teve a intenção e por isso ele não deu. O VAR chamou e achávamos que era pra ver se era vermelho ou não. As intenções dele durante a partida prejudicaram muito", avaliou.

Após perder por 1 a 0 em Quito, o Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão da Recopa no Maracanã. Se vencer por um, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado e a LDU celebrará um título sul-americano pela terceira vez sobre o Tricolor.