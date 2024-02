André, do Fluminense, em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/02/2024 23:53

Equador - André analisou a derrota do Fluminense para a LDU por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito , pelo jogo de ida da Recopa, nesta quinta-feira, 22. O volante aprovou o comportamento do time dentro de campo, mas admitiu que os 2.850 metros de altitude atrapalharam o grupo. Ele também disse que o Flu treina lances de bola parada - forma como saiu o gol da Liga -, mas destacou a dificuldade de marcar em jogadas assim.

"Nosso time se comportou bem. A equipe deles levou vantagem pelo jogo ter sido na altitude. Isso atrapalha muito a gente, eles aceleraram bastante. Conseguimos até então segurar o empate até o final, mas infelizmente tomamos o gol no final da partida", disse André.

"Nosso time treina muito bola parada. É um lance muito difícil de se defender. Eles foram muito felizes de fazer o gol", completou.

A partida da volta entre as duas equipes acontecerá na próxima quinta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença do Fluminense leva a decisão para a prorrogação.

Antes disso, porém, o Tricolor tem compromisso no Campeonato Carioca. O Flu volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara.