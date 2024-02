Marcelo em ação durante treino do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/02/2024 21:45 | Atualizado 22/02/2024 21:46

Equador - O Fluminense ganhou uma preocupação na noite desta quinta-feira, 22. Isso porque Marcelo se machucou e precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo do jogo contra a LDU, válida pela partida de ida da Recopa.

Num momento em que o jogo estava parado, o lateral caiu no chão e avisou que não poderia continuar em campo. Assim, Diogo Barbosa entrou em seu lugar.



O próximo compromisso do Tricolor acontecerá no domingo, às 16h, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O jogo da volta da Recopa acontecerá no Rio, na próxima quinta-feira.