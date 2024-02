Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/02/2024 20:29 | Atualizado 22/02/2024 20:30

Equador - O Fluminense está escalado para enfrentar a LDU no Estádio Casa Blanca, em Quio, às 21h30 desta quinta-feira, 22, pelo jogo de ida da Recopa. O grande destaque é a presença de Keno no time titular.

Cabe lembrar que o atacante foi poupado do clássico com o Vasco, na semana passada, por causa de dores no tendão. No entanto, se recuperou e participou dos treinos normalmente.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias, Germán Cano.

A partida desta noite terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).