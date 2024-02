Keno comemora gol marcado pelo Fluminense - Marcelo Goncalves

Publicado 21/02/2024 21:15

Equador - Keno deve voltar ao time titular do Fluminense para a partida de ida da Recopa 2024, contra a LDU. Isso porque o atacante, que foi poupado do clássico com o Vasco por causa de dores no tendão, tem participado dos treinos e treinou nesta quarta-feira, na última atividade antes do jogo contra os equatorianos. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Assim, a tendência é que ele esteja entre os 11 iniciais do Flu. Entretanto, caso não tenha condições, o atacante deve ser substituído pelo meio-campista Renato Augusto, que foi titular diante do Vasco.

Por outro lado, Diniz ainda não contará com Samuel Xavier, já que o lateral ainda se recupera de um problema no joelho direito. Guga, então, continua no time titular do Flu.

Desse modo, o provável Fluminense para encarar a LDU tem: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno (Renato Augusto), Jhon Arias e Germán Cano.

LDU e Fluminense medirão forças nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude de Quito. A partida é válida pelo jogo de ida da Recopa 2024. A transmissão fica por conta da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).