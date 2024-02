Felipe Melo e Fernando Diniz em coletiva após primeiro jogo da Recopa - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/02/2024 09:47

Rio - Capitão do Fluminense, Felipe Melo se irritou com os jornalistas na coletiva após a derrota por 1 a 0 para a LDU, no jogo de ida da Recopa, na noite da última quinta-feira (22), em Quito. Após a entrevista, o zagueiro tricolor se queixou da falta de perguntas sobre a atuação do árbitro Andrés Rojas, que foi muito criticado pela equipe carioca.

“Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta sobre o árbitro? Ninguém vai contestar? Isso é complicado, gente. Ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, foram seis horas de viagem. Isso aqui é minha vida, isso aqui é nossa vida. Ninguém fala nada?”, esbravejou Felipe.

Antes do desabafo final, Felipe Melo já havia feito duras críticas ao árbitro em outra resposta. O defensor também afirmou que acredita na virada com sua equipe atuando no Maracanã.

“Eu falo muito pouco dos árbitros porque errar humano, mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Não foi erro. A gente sai com uma sensação amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar porque temos o jogo da volta no Maracanã e não temos dúvidas de que nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado lotando o Maracanã. E, no Maracanã, nós somos ainda mais fortes”, declarou.

Fluminense e LDU voltam a se enfrentar pela Recopa na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. O Tricolor precisa de uma vitória para ficar com o título. Os equatorianos têm a vantagem do empate.