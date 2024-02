Fernando Diniz na derrota do Fluminense para a LDU em Quito - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fernando Diniz na derrota do Fluminense para a LDU em QuitoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/02/2024 09:18

Rio - O técnico Fernando Diniz ficou revoltado com a atuação da arbitragem na derrota do Fluminense por 1 a 0 para a LDU, no jogo de ida da Recopa, na noite da última quinta-feira (22), em Quito . Em entrevista após a partida, o treinador afirmou que a decisão foi "manchada" pelo desempenho do árbitro Andrés Rojas, que, na opinião dele, deixou de dar um pênalti em Germán Cano, ainda no primeiro tempo."Os jogadores sentem muito (a altitude), mas conseguimos jogar com inteligência. Enfrentamos uma equipe tradicional, que foi campeã da Sul-Americana. Infelizmente o jogo foi manchado por um erro nocivo da arbitragem. Medidas precisam ser tomadas porque não pode ficar assim. O lance do pênalti não tem interpretação. Conseguiu achar uma falta (no lance do gol da LDU) que ninguém tinha reclamado. E o impedimento depende muito. Mas até aí tudo bem, é interpretação. O pênalti não tem interpretação", declarou Diniz."Vai aqui o nosso repúdio. Temos muitas famílias envolvidas. No futebol, o melhor tem que vencer sem influência da arbitragem e hoje houve clara influência da arbitragem", completou.Outro a criticar bastante a atuação do árbitro Andrés Rojas foi o presidente Mário Bittencourt. Através das redes sociais, o mandatário tricolor disse que o clube tomará "medidas administrativas cabíveis"."Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram dois pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão! Ahhh, já ia me esquecendo…alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado do jogo e ignoram também os quase 3 mil metros de altitude onde a partida foi disputada", postou Mário."Enfim… na próxima quinta-feira, diante de nossa enorme torcida, vamos buscar o resultado e mais esse título para nosso clube, com a mesma humildade de sempre. Sobre o erro grotesco de arbitragem, já estamos tomando as medidas administrativas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais e as instituições", finalizou.