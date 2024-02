Marlon, do Fluminense, entrou no segundo tempo da Recopa contra a LDU - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/02/2024 10:10

"É diferente de quando se tem jogo. O jogo fluiu, é distinto. O Fluminense, hoje, foi roubado, isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado, mas a arbitragem um desastre. São coisas que a gente tem que ressaltar", reclamou o zagueiro.

"Antes do lance da falta tem um escanteio para nós que a arbitragem não deu. Depois eles (LDU) dão o tiro de meta, sofrem a falta e acontece o gol. Então existe todo um enredo e foi nítido. Infelizmente, com a arbitragem desse jeito, é complicado", completou.

Fluminense e LDU voltam a se enfrentar pela Recopa na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. O Tricolor precisa de uma vitória para ficar com o título. Os equatorianos têm a vantagem do empate.