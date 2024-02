Linhas traçadas no gol da LDU sobre o Fluminense - Foto: Reprodução/YouTube Conmebol

Publicado 24/02/2024 11:58

Rio - A Conmebol divulgou o áudio da revisão do VAR no gol da LDU sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A marcação de campo foi de que Arce estava em posição irregular. No entanto, os árbitros na cabine revisaram o lance e confirmaram que Arce, autor do tento, estava em posição legal. Com isso, a equipe equatoriana conquistou a vitória por 1 a 0

O gol aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo. Piovi foi para a cobrança da falta e levantou bola na área do Fluminense. Arce apareceu livre de marcação e desviou para balançar as redes.

Assim, inicialmente, o VAR Nicolas Gallo (COL) quis confirmar se houve o toque de Arce. Na sequência, traçou as linhas e validou o gol da LDU. Abaixo, veja o diálogo.

VAR: Deixe-me ver se toca.

VAR: Sim, a toca, pronto. O jogador toca (a bola). Confirmo.

Assistente: Impedido.

VAR: Um momento, que estamos traçando as linhas.

AVAR: Temos que traças linhas.

AVAR: Há um possível pé aí.

VAR: Está ajustada.

VAR: Andrés, é uma de decisão factual. O jogador de número 19 está em boa posição.

AVAR: O que converte (gol).

VAR: Gol, a decisão final, gol.

A partida da volta entre as duas equipes acontecerá na próxima quinta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença do Fluminense leva a decisão para a prorrogação.