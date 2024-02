Dos titulares, Diniz tende a poupar Paulo Henrique Ganso e Keno no Fla-Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/02/2024 18:35

Rio - O Fluminense entrará em campo com boa parte dos titulares para o clássico com o Flamengo, nesta domingo (25), às 16h, no Maracanã. O técnico Fernando Diniz não irá poupar a maioria dos jogadores, mesmo com a decisão da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, na próxima semana.