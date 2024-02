Fluminense repudiou a atitude em nota oficial publicada nas redes sociais - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense repudiou a atitude em nota oficial publicada nas redes sociaisMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/02/2024 19:10

"Se isto acontecesse na LigaPro e fosse um jogador local, os jornalistas estariam dizendo de tudo: 'mimado, arrogante, mau perdedor' e etc... Não sei o que aconteceu ontem, mas espero que eles não tenham ficado mudos com tantos gritos. Quem quer que seja, não pode falar com eles dessa maneira. Deviam ter mandado esse brasileiro para o inferno imediatamente", escreveu nas redes sociais.



Na tarde deste sábado (24), o Fluminense repudiou a atitude e considerou a declaração "agressiva" e "inconcebível".

"O Fluminense FC repudia a forma agressiva como o presidente da Liga Profissional de Futebol do Equador, Miguel Angel Loor, se refere ao nosso capitão Felipe Melo. Lembramos que é absolutamente normal, no ambiente esportivo e num país democrático com liberdade de expressão, que um atleta justificadamente exponha suas opiniões, como foi feito durante coletiva após o jogo da CONMEBOL Recopa. O Fluminense ressalta que a atitude inconcebível desse senhor não se coaduna com o tratamento cordial que recebemos da LDU, o qual retribuiremos no Rio de Janeiro no que promete ser uma grande final", publicou.



Os jogadores do Flu reclamaram de pênalti não marcado em Germán Cano, logo no começo do duelo, aos seis minutos do primeiro tempo. Após o fim da entrevista coletiva de Fernando Diniz e Felipe Melo, o zagueiro se irritou com a ausência de perguntas pela atuação da arbitragem na partida.

O confronto de volta da Recopa Sul-Americana será na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois gols ou mais para ser campeão. Em caso de empate no placar agregado, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão do título será nos pênaltis.