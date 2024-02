Fernando Diniz usará, na medida do possível, força máxima diante do Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/02/2024 10:45

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (25), a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Flamengo. O duelo será no Maracanã, às 16h, válido pela penúltima rodada da Taça Guanabara.

Em relação ao time titular que perdeu para a LDU por 1 a 0, no Equador , Fernando Diniz não terá quatro jogadores à disposição. Felipe Melo, Ganso, Keno e Marcelo não foram relacionados e serão desfalques no Fluminense. Além deles, Gabriel Pires e Samuel Xavier não aparecem na listagem.

De resto, o Tricolor irá com força máxima para o clássico que pode definir o líder isolado do Campeonato Carioca. Neste momento, Fluminense e Flamengo somam 21 pontos, e o Rubro-Negro ocupa a liderança por ter vantagem no saldo de gols.

Confira a lista de jogadores relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Diogo Barbosa e Guga;

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Justen, Manoel, Marlon e Thiago Santos;

Meio-campistas: Alexsander, André, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli e Renato Augusto;

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Jan Lucumí, Jhon Arias, John Kennedy, Lelê e Marquinhos.