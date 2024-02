Felipe Alves, Fábio e Vitor Eudes posam com a nova camisa do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Felipe Alves, Fábio e Vitor Eudes posam com a nova camisa do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 25/02/2024 12:45 | Atualizado 25/02/2024 12:45

Rio - O Fluminense anunciou, na noite de sábado (24), que o clássico deste domingo com o Flamengo marcará a estreia do novo uniforme de goleiros do clube. De forma antecipada, o Tricolor divulgou as imagens do novo modelo nas redes sociais.