Savio marcou duas vezes na vitória do Girona - LLUIS GENE / AFP

Publicado 26/02/2024 19:43

Rio - O brasileiro Savio brilhou no Campeonato Espanhol. O atacante, de 19 anos, marcou duas vezes na vitória do Girona sobre o Rayo Vallecano por 3 a 0, nesta segunda-feira (26), no Estádio Montilivi, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O ucraniano Tsyhankov completou o placar.

O Girona controlou as ações e foi superior ao Rayo Vallecano, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols. O vice-líder do Espanhol só abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo com o ucraniano Tsyhankov, que marcou pela sétima vez na competição.

A situação do Rayo Vallecano ficou mais complicada quando Chavarría foi expulso aos 31 minutos da etapa final. O Girona aumentou a pressão e ampliou com Savio, aos 46. O brasileiro voltou a marcar aos 50 e deu números finais ao jogo.

Com a vitória, o Girona chegou aos 59 pontos e segue na caça ao líder Real Madrid, com 65. O vice-líder do Campeonato Espanhol volta a campo no próximo domingo (3), às 14h30 (de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa, pela 27ª rodada.