Guadalupe Porras Ayuso ensanguentada após o choque com uma câmera Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2024 17:14

Espanha - O acidente que deixou o rosto da árbitra assistente Guadalupe Porras Ayuso ensanguentado durante a vitória do Betis sobre o Athletic Bilbao por 3 a 1, no último domingo, 25, aumentou a indignação do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha indignado (CTA) com os operadores de câmera. A informação é do jornal espanhol "Marca".

Na ocasião, cabe explicar, Guadalupe correu para o meio de campo após o primeiro gol do jogo, mas se chocou com uma das câmeras. Ela precisou ser atendida no gramado, porém não teve condições de continuar na partida e foi levada ao hospital. O quarto árbitro a substituiu.



Segundo o jornal, o CTA já alertou em vários ocasiões que os operadores de câmeras têm entrado dentro do campo de jogo e que, em algum momento, algo iria acontecer. Os árbitros pedem respeito às normas.

No regulamento do audiovisual de LaLiga, está previsto que poderão operar até duas steadycams (câmeras presas juntas ao corpo do operador) ao longo da linha lateral que fica próxima aos bancos de reservas. Além disso, é preciso estar a cinco metros de distância dos bancos.