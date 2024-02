Guadalupe Porras Ayuso ensanguentada após o choque com uma câmera - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2024 16:17

Espanha - A árbitra assistente Guadalupe Porras Ayuso se chocou contra uma câmera, teve um sangramento na cabeça e precisou ser substituída. A situação aconteceu neste domingo, 25, durante a vitória do Betis sobre o Athletic Bilbao por 3 a 1 no Estadio Benito Villamarín, válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o VAR validou o gol de Chimy Ávila, que abriu o placar para os donos da casa. A bandeira, então, correu para o meio, mas se chocou com a câmera.



Ela precisou ser atendida dentro do gramado, mas não teve condições de continuar na partida e foi levada ao hospital. O quarto árbitro a substituiu.