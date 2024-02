Jogadores do Liverpool a vitória sobre o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 25/02/2024 15:05 | Atualizado 25/02/2024 15:07

Inglaterra - Neste domingo, 25, o Liverpool venceu o Chelsea por 1 a 0 no Wembley Stadium e sagrou-se campeão da Copa da Liga Inglesa 2023/24. É o décimo título da história dos Reds na competição.

O único gol do jogo foi marcado por Virgil Van Dijk, de cabeça após uma cobrança de escanteio, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. O zagueiro holandês também chegou a marcar no segundo tempo do tempo regulamentar, mas o lance foi invalidado.

A conquista do troféu é ainda mais emocionante porque o técnico Jürgen Klopp deixará o Liverpool ao fim desta temporada . Assim, há a possibilidade do título de hoje ter sido o último do treinador alemão.

Os Reds, porém, ainda disputam o Campeonato Inglês (atual líder) e a Copa da Inglaterra (estão nas oitavas de final). Assim, podem trazer mais títulos para a temporada de despedida do histórico treinador.