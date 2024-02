Brasil venceu a Itália na grande final - Foto: Reprodução/YouTube CazéTV

Publicado 25/02/2024 14:27 | Atualizado 25/02/2024 14:28

Dubai - O Brasil é hexacampeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia. O sexto título da história da Seleção na modalidade veio com a vitória sobre a Itália por 6 a 4 no Dubai Design District Stadium, neste domingo, 25, pela grande final do torneio.

Rodrigo (3), Bruno Xavier, Genovali (contra) e Brendo fizeram os gols da vitória da seleção brasileira. Já Fazzini e Genovali marcam pelo lado da Azzurra.

O Brasil também conquistou o Mundial nas edições de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Canarinho é a maior vencedora do torneio. A segunda seleção com mais títulos é a da Rússia, com três.



"É uma sensação maravilhosa! É muito bom relembrar esse gostinho maravilhoso que é ganhar uma Copa do Mundo, é minha segunda", disse Rodrigo, ao site da CBF.