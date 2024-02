No total, Wilson Fittipaldi participou de três temporadas na maior categoria do automobilismo mundial - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2024 19:45

O ex-piloto Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, se pronunciou neste domingo sobre a morte do irmão, Wilson , que aconteceu na sexta-feira (23). Ele agradeceu ao apoio que vem recebendo dos fãs e homenageou o irmão mais velho com um texto emotivo nas redes sociais.

"Eu queria agradecer todas as mensagens lindas de apoio em homenagem à memória do Wilson. Eu e meu irmão crescemos juntos dentro desse esporte fantástico que nosso pai passou a paixão para nós. Lutamos, construímos e passamos por grandes desafios. Eu amava muito o guerreiro que foi o Wilson, um visionário que nos ensinou muito a superar todos os obstáculos", escreveu.

"Tenho certeza que ele foi descansar com Deus no céu e nos olha com orgulho lá de cima. Muita emoção na última volta em Interlagos, uma homenagem realizada no último sábado. Obrigado a todos que estão nos apoiando em nome da Família Fittipaldi. Um agradecimento especial a Paulo Loco, um grande amigo do Wilson, por todo o apoio", completou.

Emerson Fittipaldi ainda pediu perdão por não ter conseguido responder a todos e afirmou que estava "precisando dos dias de silêncio, apenas com as memórias".

Wilsinho foi vítima de complicações por uma parada cardíaca sofrida no fim do ano passado após um engasgo. Ele estava internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo desde o Natal de 2023, mesmo dia em que completou 80 anos.

Segundo a esposa, Rita, o ex-piloto se engasgou com um pedaço de carne, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado, entubado e colocado sob sedação. Submetido a uma traqueostomia, ele chegou a ser extubado e transferido no dia 16 de janeiro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto do hospital.