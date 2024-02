Na Fórmula 1, Wilson Fittipaldi disputou três temporadas: duas pela Brabham (1972 e 1973) e uma pela Copersucar (1975) - Reprodução / Instagram

Na Fórmula 1, Wilson Fittipaldi disputou três temporadas: duas pela Brabham (1972 e 1973) e uma pela Copersucar (1975)Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2024 11:04

Rio - Morreu na manhã desta sexta-feira (23), aos 80 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi Júnior. Ele foi vítima de complicações por uma parada cardíaca sofrida em dezembro após um engasgo. Ele era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e deixa, além dele, a esposa Rita e o filho Christian Fittipaldi.

O ex-piloto estava internado no Hospital Prevent Senior, na Zona Sul de São Paulo, desde o Natal do ano passado. De acordo com a esposa, ele se engasgou com um pedaço de carne, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado, entubado e sob sedação. Submetido a uma traqueostomia, chegou a ser extubado e foi transferido para um quarto do hospital no dia 16 de janeiro.

Na Fórmula 1, Wilson Fittipaldi disputou três temporadas: duas pela Brabham (1972 e 1973) e uma pela Copersucar (1975), na temporada de estreia da equipe brasileira fundada por ele e pelo irmão, Emerson.

Depois de encerrar sua participação na categoria como piloto, ele passou a comandar a Copersucar quando Emerson passou a correr pela equipe. Dessa forma, o trabalho continuou até 1982 - último ano dos irmãos Fittipaldi na categoria.