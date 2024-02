O brasileiro Thiago Wild em ação durante o Rio Open - Renan Areias/Agência O Dia

O brasileiro Thiago Wild em ação durante o Rio OpenRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 21:56

Rio - O brasileiro Thiago Wild se despediu do Rio Open 2024 na noite desta sexta-feira, 23. Isso porque ele perdeu para o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 1, parciais 1/6, 6/3 e 2/6, na quadra Guga Kuerten, pelas quartas do torneio.

Com o resultado, o atual campeão do Rio Open garantiu vaga na semifinal. Norrie enfrentará o vencedor do confronto entre o brasileiro João Fonseca e o argentino Mariano Navone.