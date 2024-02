Lamentação de Thiago Monteiro durante jogo do Rio Open - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 19:44

Rio - Thiago Monteiro está eliminado do Rio Open 2024. O brasileiro caiu na competição ao perder para o argentino Sebastián Báez, atual número 30 do mundo, por 2 sets 1 na quadra Guga Kuerten, nesta sexta-feira, 23, pelas quartas de final da competição.

Báez levou a melhor no começo e fechou o primeiro set com 6 a 4. No segundo, Thiago reagiu e permitiu apenas um game ao argentino (6 a 1). Entretanto, no terceiro e derradeiro set, Báez fez 6 a 2 e carimbou a vaga para a semifinal.

"Em muitos momentos joguei bem, em alto nível, contra jogadores como o Báez, consolidado no top 30. Sem dúvidas, quartas num ATP 500 é positivo, agora é tentar planejar o calendário daqui pra frente", disse Thiago Monteiro, na entrevista pós-jogo.

Com o resultado, Sebastián Báez enfrentará o compatriota Francisco Cerúndolo nas semifinais. Cerúndolo avançou a esta fase ao eliminar o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, parciais 3/6, 6/4 e 6/4.