O lateral Escobar foi o jogador que mais se feriu no ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 23/02/2024 17:59

jogue com portões fechados e não tenha torcida em jogos como visistante. A punição até o julgamento, ainda sem data confirmada, acontece dois O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, acatou na tarde desta sexta-feira (23) o pedido de liminar da Procuradoria e determinou que o Sport. A punição até o julgamento, ainda sem data confirmada, acontece dois dias depois do ataque de torcedores do clube ao ônibus da delegação do Fortaleza, com seis jogadores feridos

Apesar da decisão, o Sport poderá contar com sua torcida no clássico com o Náutico, nos Aflitos, pelo Campeonato Carioca. Isso porque a decisão do STJD refere-se apenas a competições organizadas pela CBF, ou seja, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, já que a Série B só começa em maio.



No pedido, a Procuradoria alegou que o Sport não cumpriu o artigo 158 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz que um clube tem o dever legal de preservar que seus torcedores cumpram as condições para acesso ou permanência no recinto desportivo, principalmente no que diz respeito à segurança.

Relembre o caso



O crime aconteceu após o empate em 1 a 1 entre as duas equipes pela Copa do Nordeste, na noite de quarta-feira (21). O veículo com a delegação do Fortaleza tinha deixado a Arena Pernambuco e se encaminhava para o hotel, quando foi atacada.



Escobar, com 13 pontos e um trauma cranioencefálico, e João Ricardo, que levou seis pontos, foram os dois jogadores que mais sofreram após os vidros quebrados devido ao arremesso de pedras e bombas.