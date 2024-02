Miranda em ação pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/02/2024 21:08

Rio - Na noite desta sexta-feira, 23, o Vasco confirmou a ida do zagueiro Miranda para o Amazonas. A transferência é por empréstimo até junho, justamente quando o vínculo do jogador com o Cruz-Maltino se encerra. Ele, portanto, não deve voltar ao clube. Por outro lado, o Gigante da Colina manteve 20% dos direitos de uma venda futura.

"O Vasco da Gama informa o empréstimo do zagueiro Miranda ao Amazonas até junho, quando o contrato se encerra. O clube ainda terá direito a 20% dos direitos de uma futura venda. O Vasco deseja todo sucesso ao atleta, que chegou ao clube ainda nas categorias de base e fez 74 jogos pela equipe profissional", diz a nota do Vasco.

Miranda é o segundo jogador do Gigante da Colina contratado pelo Amazonas neste ano. Antes do defensor, o clube também acertou a chegada do volante Cauan Barros. Os dois disputaram as primeiras rodadas do Carioca, quando o elenco principal do Cruz-Maltino estava em pré-temporada no Uruguai.

Miranda chegou a ser titular do Vasco por um período em 2023, mas acabou perdendo espaço. Fora dos planos, vinha treinando separado desde o retorno dos comandados de Ramón Díaz ao Brasil. Revelado em São Januário, ele estreou nos profissionais em 2020 e viveu altos e baixos com a camisa cruz-maltina.