São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedores - Divulgação

São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedoresDivulgação

Publicado 23/02/2024 14:14 | Atualizado 23/02/2024 14:14

Rio - O Vasco ainda levará dois meses para divulgar seu balanço financeiro, mas já tem uma certeza: o resultado dos últimos meses foi bastante positivo. Segundo informações do site "ge", houve aumento no número de receitas e o clube tem a expectativa de se tornar autossustentável a partir de 2026, sem necessidade de aportes da 777 Partners.

Nos últimos meses, o Vasco superou a quantia que havia estimado receber com a venda de jogadores, principalmente com as transferências de Gabriel Pec ao LA Galaxy e Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk. Com isso, o lucro pôde ser todo reinvestido em contratações para reforçar a equipe em 2024.

Além dos dois jogadores, que deixaram o Vasco no início de 2024, o clube também teve lucro com as vendas de Andrey Santos, Pedro Raul e Eguinaldo, que renderam mais de R$ 110 milhões. Posteriromente, Pec e Marlon Gomes também foram negociados em mais de R$ 110 milhões.

O Vasco ainda tem dois aportes para receber da 777, referente a compra de 70% das ações da SAF. Neste ano, a previsão é que os norte-americanos depositem R$ 270 milhões e em 2025 coloquem mais R$ 120 milhões. Depois disso, não haverá mais obrigação contratual para novos investimentos por parte da empresa.

Com isso, o Vasco precisará caminhar com suas próprias pernas a partir de 2026. A expectativa é de que, a partir daí, o Cruz-Maltino tenha resultados esportivos, com metas de classificação e títulos nacionais e internacionais estabelecidos em contrato. Outro desejo é que o clube possua um dos cinco maiores orçamentos do futebol brasileiro.

Nos bastidores, a SAF mostra confiança de que o Vasco realmente conseguirá ser autossustentável a partir de 2026. Antes dela, o clube não conseguia ter controle do dinheiro que entrava e nem do que saía dos cofres. Agora, tudo é documentado de maneira rígida.

"Parece bobeira, mas é algo que as grandes empresas fazem. Nosso planejamento já está em 2040", disse um funcionário do Vasco ao "ge".

Atualmente, todas as contas do Vasco são registradas em um fluxograma aberto, de forma integrada entre as áreas. Sendo assim, a SAF e o clube conseguem controlar todo dinheiro que têm a pagar e a receber, o que não acontecia antes.