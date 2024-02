FC Cincinatti anunciou a contratação por empréstimo de Orellano, do Vasco - Divulgação

Publicado 23/02/2024 14:30 | Atualizado 23/02/2024 14:32

o empréstimo de Orellano ao FC Cincinnati até o fim de 2024.

Vasco resolveu os últimos detalhes burocráticos e anunciou nesta sexta-feira (23). O acerto com o clube americano já existia desde o início do mês, quando o argentino se despediu do Rio e foi para os Estados Unidos.

Maior contratação da SAF vascaína na primeira janela de 2023, por cerca de R$ 20,7 milhões à época, Orellano não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. De promessa argentina do Vélez Sarsfield, tornou-se uma decepção na temporada passada, tendo jogado apenas 23 partidas e marcado um gol.



Diante do desempenho ruim e das poucas oportunidades, o meia-atacante pediu para sair nesta temporada, apesar de estar nos planos da comissão técnica do Vasco. Com a decisão tomada, Orellano não viajou com o elenco para a pré-temporada no Uruguai, mas disputou três partidas com o time B no Campeonato Carioca, com um gol e duas assistências.



Orellano tem contrato com o Vasco até o fim de 2025. Entretanto, não mudou da ideia de deixar o Brasil em uma conversa com a comissão técnica e foi afastado quando o elenco principal retornou, passando a treinar separadamente, até o acerto com o novo clube. Emprestado,

Vasco finaliza acordo e empresta Orellano ao FC Cincinnati