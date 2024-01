Orellano tem bom início no Carioca, com duas assistências e um gol pelo time B do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Orellano tem bom início no Carioca, com duas assistências e um gol pelo time B do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 26/01/2024 11:58 | Atualizado 26/01/2024 12:48

o argentino não está nos planos da comissão técnica.

Orellano não ficou entre os relacionados do Vasco na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, quinta-feira (25), pelo Campeonato Carioca, e a diretoria busca um novo destino para ele. Após reafirmar o desejo de sair do Cruz-Maltino,

Fora do grupo que fez a pré-temporada no Uruguai, Orellano disputou os dois primeiros jogos do Estadual, junto ao time B, e teve bom desempenho, com um gol e duas assistências em 2024. Entretanto, isso não o fez mudar de ideia.

"Falamos com ele, quer sair. O clube está tratando de buscar uma solução. Gosto de jogadores que querem ficar no Vasco", confirmou o técnico Ramón Díaz, em coletiva.



utilizá-lo como moeda de troca para alguma outra contratação no futebol sul-americano, em especial na Argentina. Um dos

Uma das alternativas éno futebol sul-americano, em especial na Argentina. Um dos possíveis alvos é Rodrigo Villagra , do Talleres.

Afinal, Orellano foi a contratação mais cara da SAF vascaína em 2023 e custou 4 milhões de dólares ( cerca de R$ 20,7 milhões à época) por 60% dos direitos econômicos.



Outras saídas do Vasco



técnico Ramón Díaz também confirmou as vendas de



"Os dois jogadores queriam ir. O clube e a gente não podemos prender quem não quer ficar. Querem um futuro diferente, econômico. Então, foram eles que decidiram. A venda deles foi muito boa economicamente. Foi o que soube internamente. Estou contente com o grupo que temos mas está faltando um pouquinho do meio para a frente", completou. de Gabriel Pec , ao Los Angeles Galaxy (Estados Unidos), e Marlon Gomes , ao Shaktar Donetsk (Ucrânia). O atacante foi negociado pelo Vasco por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões) e o meia por 12 milhões de euros (R$ 63,9 milhões). Nos dois casos, há bonificações por metas alcançadas."Os dois jogadores queriam ir. O clube e a gente não podemos prender quem não quer ficar. Querem um futuro diferente, econômico. Então, foram eles que decidiram. A venda deles foi muito boa economicamente. Foi o que soube internamente. Estou contente com o grupo que temos mas está faltando um pouquinho do meio para a frente", completou.