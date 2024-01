Léo marcou um dos gols da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Madureira - Leandro Amorim / Vasco

Léo marcou um dos gols da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o MadureiraLeandro Amorim / Vasco

Publicado 26/01/2024 17:23

com as chegadas de Rojas e João Victor para 2024, além de já ter Medel e Maicon. O zagueiro ganhou chances como titular nas vitórias sobre Léo viu a concorrência por uma vaga na zaga do Vasco aumentar. O zagueiro ganhou chances como titular nas vitórias sobre Deportivo Maldonado (1 a 0) , em amistoso, e sobre o Madureira (2 a 0) , pelo Carioca, e vê como saudável o aumento na disputa no setor.

"Elava o nível de qualquer atleta. Quando se tem jogadores dessa qualidade, os treinos ficam mais competitivos e se você der brecha pode sair (do time). Da mesma forma que penso em trabalhar mais para ter oportunidades, eles também pensam. Tudo isso é bom para deixar o Vasco mais forte", avaliou.



Diante dessa situação no elenco, Léo ganha pontos com os dois gols que marcou em três jogos disputados. Além de deixar o dele contra o Madureira, quando jogou no lugar de Medel, também fez na vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, ao sair do banco em amistoso no Uruguai.



"Feliz demais de marcar e poder ajudar o grupo de alguma forma. Foi como o gol no Uruguai, acreditando que a bola iria chegar na área, e eu teria a possibilidade de marcar", celebrou.



Um dos líderes do elenco, o zagueiro , que perdeu a vaga de titular na reta final do Brasileirão, durante a briga contra o rebaixamento, espera que o início de 2024 seja um sinal de uma temporada melhor.



"Quero esquecer 2023 um pouco. Parecia que eu ia enfartar no último jogo. Foi o ano mais difícil da minha carreira, mas deu tudo certo. Foi aprendizado e não quer dizer que tudo deu errado. Agora é viver coisas novas e boas, porque esse clube merece demais", completou.