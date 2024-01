Keiller, do Internacional, chega ao Vasco por empréstimo válido por um ano - Ricardo Duarte / Internacional

Keiller, do Internacional, chega ao Vasco por empréstimo válido por um anoRicardo Duarte / Internacional

Publicado 26/01/2024 15:45 | Atualizado 26/01/2024 15:46

O Vasco acertou com mais um reforço para a temporada. O goleiro Keiller, de 27 anos, que pertence ao Internacional, assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2024. As informações são do "ge".

Keiller será reserva imediato de Léo Jardim na meta da equipe de Ramón Díaz. Com a saída de Ivan para o próprio Colorado, o Vasco tinha apenas arqueiros revelados pelo clube como opções, sendo eles Alexander e Halls.

Com isso, a SAF viu em Keiller uma boa oportunidade de mercado. O goleiro perdeu espaço no Inter após a chegada de Ivan para ser o reserva imediato do uruguaio Rochet e, com isso, o Vasco conseguiu um empréstimo junto ao Colorado até o final da temporada.

Revelado pelo próprio Internacional, Keiller viveu sua temporada com mais partidas disputadas em 2023, com 28 no total. Entretanto, com atuações irregulares, virou alvo de críticas por parte da torcida colorada, e, após a chegada de Rochet do Nacional-URU, Keiller foi para o banco de reservas.

O goleiro chega para ser mais um dos reforços do Vasco nessa janela de transferências. O Cruz-Maltino já anunciou as contratações dos zagueiros João Victor e Robert Rojas, e dos atacantes David e Adson. Além deles, o clube também encaminhou as chegadas do volante Pablo Galdames e do lateral-esquerdo Victor Luís.