Alexandre Mattos tem menos de dois meses de trabalho pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Alexandre Mattos tem menos de dois meses de trabalho pelo VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 26/01/2024 13:17

Rio - Alexandre Mattos mal chegou ao Vasco e já vê seu nome despertar interesse no mercado. De acordo com o portal "GOAL", o dirigente, que assumiu como diretor de futebol do Cruz-Maltino há menos de dois meses, é um dos cotados pela CBF para o cargo de coordenador da seleção brasileira, vago desde a saída de Juninho Paulista. Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, e Rui Costa, do São Paulo, também agradam.

Até o momento, não houve contato com nenhum dos executivos. Mattos ainda não é tratado como favorito, mas mas tem o currículo e sua ótima relação com a Fifa como diferenciais. O fato dele não ter uma relação próxima com o técnico Dorival Júnior não pesa para a CBF.

Do outro lado, Rodrigo Caetano e Rui Costa contam com o aval de Dorival. Na época de sua contratação, o treinador fez um pedido ao presidente Ednaldo Rodrigues para que o novo coordenador fosse alguém que tivesse uma relação próxima.

Contratado pelo Vasco em dezembro, Alexandre Mattos acertou a contratação de quatro jogadores para o Vasco: os zagueiros João Victor e Robert Rojas e os atacantes Adson e Deivid.