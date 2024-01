Pablo Galdames atua como primeiro volante e tem características defensivas - Divulgação / Genoa

Publicado 26/01/2024 14:30

Rio - O Vasco negocia a chegada do volante Pablo Galdames, do Genoa, da Itália. A 777 Partners, empresa que é dona da SAF de ambos os clubes, deseja, a princípio, selar a compra do jogador e um contrato de dois anos com o Cruz-Maltino. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.