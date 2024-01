Adson é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 26/01/2024 14:29

Adson foi regularizado no BID da CBF Reprodução Novo reforço do Vasco para a temporada, o ponta Adson foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está próximo de fazer sua estreia pelo clube. A expectativa é que a primeira partida do atacante pelo Cruz-Maltino seja contra o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (31).

Apesar de estar regularizado no BID, Adson não poderá fazer sua estreia contra o Bangu, no próximo domingo (28). O regulamento do Campeonato Carioca diz que o jogador precisar ser regularizado dois dias antes do início da rodada. Já que ela se inicia no sábado (27), o ponta não poderá jogar contra o Alvirrubro.

Adson chega ao Vasco para suprir a ausência de Gabriel Pec, que deixará o clube para defender o LA Galaxy, dos Estados Unidos. O time de São Januário pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões) ao Nantes pela contratação.



Adson disputou 114 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 13 gols e deu oito assistências, e foi negociado com o Nantes em agosto de 2023. Pelo clube francês, teve pouco espaço e entrou em campo em apenas oito oportunidades.