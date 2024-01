Victor Luis nos tempos de Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2024 13:05

Rio - O Vasco está perto de acertar a contratação do lateral-esquerdo Victor Luís , de 30 anos, que estava no Coritiba. O estágio da negociação está bastante avançado com os clubes trocando documentação. O jogador será contratado em definitivo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A contratação de Victor Luís é para atender uma necessidade do elenco do Vasco. Atualmente, o Cruz-Maltino conta apenas com Lucas Piton para a lateral esquerda. O jogador, de 30 anos, chega para ser opção no banco.

Revelado pelo Palmeiras, Victor Luís defendeu clubes importantes do futebol brasileiro como Ceará e teve duas passagens pelo Botafogo. O lateral atuou no Coritiba na última temporada, tendo feito 41 jogos, com três gols e uma assistência.