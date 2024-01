Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 26/01/2024 10:00 | Atualizado 26/01/2024 10:01

Rio - No primeiro jogo do Vasco com sua equipe principal no Carioca, o Cruz-Maltino levou a melhor e venceu o Madureira, em São Januário . O treinador Ramón Díaz pediu mais paciência dos torcedores, que ficaram insatisfeitos com a exibição do clube carioca no primeiro tempo, que terminou sem gols.

"Realmente, no primeiro tempo não fomos precisos, não tivemos tanta chance, mas depois, com as mudanças, a equipe melhorou. Começou a funcionar mais, criar chances, poderíamos ter feito mais gols. A torcida tem que ter paciência, porque no primeiro tempo tínhamos jogadores jovens, que não haviam jogado, que estão se adaptando ao nosso jogo. Necessitam apoiar em toda a partida", disse.

O argentino também falou sobre os reforços que estão sendo contratados para 2024. Díaz citou a necessidade de contratações para o setor ofensivo do Vasco.

"Creio que a coisa mais importante que se está passando é que estamos passando por um momento de preparação. Por isso, tratamos de administrar bem os reforços de quase todo o plantel. Estão em um progresso rapidamente. Para mim, a necessidade é do meio para frente. Um atacante a mais, algum meia a mais, porque há muitos compromissos para jogar. Necessitamos para o ataque, porque temos Vegetti e Rayan, que é muito jovem", opinou.