Zagueiro Léo marcou um dos gols do Vasco na vitória sobre o Madureira - Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 25/01/2024 23:31

Rio - Depois de duas rodadas, o Vasco foi a campo pelo Campeonato Carioca usando parte do elenco principal, que retornou recentemente de viagem após período de pré-temporada no Uruguai. Na noite desta quinta-feira (25), em São Januário, ainda que sem força máxima, o Gigante da Colina sobrou na segunda etapa após entradas de referências técnicas e bateu o Madureira pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Léo, zagueiro, e Rayan, atacante.

Com o resultado, o Cruz-Maltino assumiu a liderança do Cariocão, com sete pontos somados em três jogos. O próximo adversário será o Bangu, no domingo (28), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo

Este foi o primeiro compromisso do Vasco em 2024 sob o comando de Ramón Díaz. Ainda sem as principais peças para formar um time titular, o argentino mandou a campo equipe alternativa em sua maioria por reservas de 2023 e jovens das categorias de base.



Em uma primeira etapa com poucos lances de perigo, o Vasco mostrou dificuldade principalmente quanto ao último passe no terço final do gramado. No sistema defensivo, a equipe deu espaços para contra-ataques do Madureira, que empilhou chances desperdiçadas mesmo com vantagem numérica na intermediária de ataque.

Sem dificuldade

Para a segunda etapa, pensando em aumentar o nível técnico, Ramón Díaz promoveu as entradas de Paulinho, Payet e David - este recém-contratado. As trocas surtiram efeito, o Cruz-Maltino ganhou em volume de jogo e dinâmica, e logo abriu o placar.



Aos seis minutos, Paulinho articulou jogada ligando Paulo Henrique no lado direito e o lateral cruzou na medida para Léo. O zagueiro se antecipou, deu um toque sutil na bola e tirou do goleiro Mota para explodir São Januário.



Diferente do primeiro tempo, o Vasco teve total controle das ações e pouco sofreu. Buscando a centralização do jogo visando brechas entre as linhas de marcação do Madureira, a equipe dona da casa conseguiu furar novamente o bloqueio para ampliar a vantagem na Colina Histórica.



Logo após a parada técnica obrigatória, na casa dos 25 minutos, brilhou a estrela de uma das maiores joias do clube: o atacante Rayan. No início da jogada, Jair encontrou Payet e o francês desviou de letra encontrando o jovem, que se livrou da marcação e bateu firme. A bola desviou e foi parar no canto esquerdo.



Diante dos 13.848 presentes em São Januário, o técnico Ramón Díaz ainda aproveitou para testar variações táticas principalmente dos pontas e, mesmo que em ritmo de pré-temporada, iniciou com o pé direito a caminhada do elenco principal na temporada de 2024 cercada de expectativas.



Ficha técnica



Vasco 2 x 0 Madureira



Local: São Januário

Data e hora: 25/1 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Thiago Filemon Soares e Rafael Gomes Rosa



Gols: Léo 6'/2ºT e Rayan 25'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Paulo Henrique (VAS); Pablo Pardal, Wagninho e Arthur Santos (MAD)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Julião; Zé Gabriel (Jair), De Lucca (David) e Praxedes (Paulinho); Rossi (Payet), Rayan e Serginho (Erick Marcus). Técnico: Ramón Díaz.



MADUREIRA: Mota; Almir Sóta, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira (Wagninho), Arthur Santos, Patrick Vieira (Rodrigão) e Pablo Pardal (Patryck Ferreira); Hugo Borges (Xuxa) e Arthur Martins (Vinícius Bala).